Nemecko v Poľsku nasadí systém Patriot, bude pri hranici Ukrajiny a SR

Varšava 16. januára (TASR) - Nemecko do konca januára rozmiestni systém protivzdušnej obrany Patriot v meste Rzesów, ktoré sa nachádza blízko slovenských a ukrajinských hraníc. Uviedol to nemecký minister obrany Boris Pistorius počas tohtotýždňovej návštevy Varšavy. Informuje o tom vo štvrtok spravodajca TASR podľa správy Poľskej televízie (TVP).



Systém má chrániť letisko Rzesów-Jasionka na juhovýchode Poľska počas nasledujúcich šiestich mesiacov. Letisko, ktoré sa nachádza približne 80 kilometrov od hraníc so Slovenskom a s Ukrajinou, je dôležitým logistickým bodom, cez ktorý prúdi vojenská pomoc Ukrajine. "Viac než 90% pomoci Ukrajine smeruje cez Poľsko, takže táto pomoc spojencov je viac než vítaná," uviedol podľa TVP poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.



Rzesów je tiež prestupným miestom zahraničných delegácií, ktoré odtiaľ vlakom pokračujú na návštevy Kyjeva. Od decembra ho chráni aj nórsky systém protivzdušnej obrany NASAMS.



Nemecko malo tri batérie systému Patriot umiestnené v Poľsku už v minulosti. Medzi januárom a novembrom 2023 boli spolu s tristo vojakmi umiestnené v meste Zamość, kde chránili železničný prechod medzi Poľskom a Ukrajinou.