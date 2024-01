V prieskume v Nemecku je krajne pravicová AfD stále druhá

Berlín 23. januára (TASR) - Krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD) má stále druhú najvyššiu podporu po CDU/CSU, hoci oproti predchádzajúcemu týždňu mierne klesla. Ukázal to prieskum verejnej mienky medzi nemeckými voličmi. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Týždenný prieskum uskutočnila spoločnosť INSA a bulvárny denník Bild ho zverejnil v utorok. Podpora AfD podľa neho klesla z minulotýždňového maxima 23 percent na 21,5 percenta, v prieskumoch od polovice roka 2022 má však jasne stúpajúcu tendenciu.



Proti posilňovaniu krajnej pravice protestovalo počas uplynulého víkendu takmer milión demonštrantov po celom Nemecku. Protesty vyvolalo odhalenie, že v Postupime sa niektorí politici AfD vlani v novembri tajne stretli s pravicovými extrémistami a hovorili o plánoch na vytlačenie prisťahovalcov z krajiny - vrátane niekoľkých, ktorí majú nemecké občianstvo.



Konzervatívny opozičný blok CDU/CSU zostal v najnovšom prieskume najsilnejší s 30,5 percentami (pokles o pol percentuálneho bodu oproti predchádzajúcemu týždňu).



Sociálni demokrati (SPD) kancelára Olafa Scholza tiež stratili pol percentuálneho bodu a klesli na 13,5 percenta, Zelení mierne vzrástli na 12,5 percenta. Liberálni Slobodní demokrati (FDP) zostávajú na piatich percentách, čo je hranica potrebná na vstup so nemeckého parlamentu. Krajne ľavicová Die Linke klesla na tri percentá.



Výrazne vzrástol počet voličov rôznych menších strán (z ôsmich na 11,5 percenta), čo sa dá pripísať podpore pre novovznikajúcu ľavicovopopulistickú Alianciu Sahry Wagenknechtovej (BSW). V najnovších výsledkoch prieskumu nebola ešte uvedená samostatne.



Prieskum sa uskutočnil od piatka do pondelka na vzorke 2000 respondentov so štatistickou chybou 2,5 percentuálneho bodu.