Nemecko: V prieskumoch vedú konzervatívci, zisk AfD a SPD je vyrovnaný

Berlín 22. januára (TASR) - Mesiac pred parlamentnými voľbami v Nemecku má v predvolebnom prieskume organizácie YouGov najvyššiu podporu (28 percent) stredopravá koalícia Kresťanskodemokratickej únie so sesterskou bavorskou Kresťanskosociálnou úniou (CDU/CSU). TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Po kresťanských demokratoch nasledujú sociálni demokrati (SPD) súčasného kancelára Olafa Scholza so ziskom 19 percent a rovnakú podporu v prieskume dosiahla aj krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD). Ďalších v poradí Zelených by volilo podľa prieskumu 15 percent zúčastnených voličov.



Nasleduje ľavicovo-populistická Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) so stabilnými šiestimi percentami a tesne nad hranicou zvoliteľnosti sú aj liberálni Slobodní demokrati (FDP). Do Spolkového snemu by sa tesne nedostala Ľavica so ziskom štyroch percent.



Prieskum sa uskutočnil na vzorke 2194 respondentov, pričom tretina voličov uviedla, že ešte nie je definitívne rozhodnutá, koho bude voliť.



Predčasné voľby sa v Nemecku uskutočnia 23. februára. Vyvolal ich rozpad vládnej koalície po novembrovej vládnnej kríze, keď kancelár Scholz pre pretrvávajúce spory odvolal ministrov z koaličnej FDP. Spolkový snem následne v decembri Scholzovi vyjadril nedôveru.