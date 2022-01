Nemecko v prípade napadnutia Ukrajiny uvalí sankcie na Nord Stream 2

Na archívnej snímke nemecký kancelár Olaf Scholz. Foto: TASR/AP

Berlín 27. januára (TASR) - Nemecko vo štvrtok prisľúbilo, že Rusko v prípade invázie na Ukrajinu čakajú vážne následky, ktoré budú zahŕňať aj sankcie voči plynovodu Nord Stream 2, informovala agentúra AFP.Nemecká ministerka zahraničných Annalena Baerbocková vo štvrtok v parlamente uviedla, že jej rezort pracuje nav spolupráci so západnými spojencami, ktorý pokrýva aj niekoľko aspektovPlynovod Nord Stream 2 má zdvojnásobiť objem dodávok lacného zemného plynu z Ruska do Nemecka, ktorý má podľa Berlína krajine pomôcť pri prechode z uhoľnej a nukleárnej energie na iné tipy energií.To, že v priebehu uplynulých rokov Nemecko trvalo na stavbe tohto plynovodu znepokojilo mnohým spojencom Nemecka, ktorí sa obávajú, že sa Európa stane pre plynovod príliš závislá na ruských dodávkach.Nemecko už dlhšie trvá na výstavbe tohto plynovodu, čo znepokojilo mnohých jeho spojencov, píše AFP. Tí sa obávajú, že sa Európa stane pre plynovod príliš závislá na ruských dodávkach.Nový nemecký kancelár Olaf Scholz už v prvý deň nástupu do svojej funkcie v decembri 2021 Rusko varoval pred vážnymi následkami, ktoré postihnú Nord Stream 2 v prípad, ak Rusko zakročí proti Ukrajine. V súčasnosti silnejú obavy z toho, že Rusko napadne Ukrajinu, pripomína AFP.Nemecký minister hospodárstva Robert Habeck však v stredu priznal, že ak budú na Rusko uvalené sankcie, trpieť bude aj nemecká ekonomika.Stavba plynovodu Nord Stream 2 bola dokončená v septembri. Plynovod sa však ešte nedostal do prevádzky, keďže ešte nezískal certifikáciu v Nemecku a spolkový úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bundesnetzagentur (BNetzA) predpokladá, že proces schvaľovania sa predĺži až do druhej polovice roku 2022.Uvalením sankcií na Rusko v prípade napadnutia Ukrajiny pohrozili aj iné krajiny — napríklad Spojené štáty. Americký prezident Joe Biden nevylúčil ani zavedenie sankcií priamo voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.