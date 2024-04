V prípade plánovania únosu nemeckého ministra obžalovali ďalšieho muža

Berlín 17. apríla (TASR) - Nemecká prokuratúra obžalovala už šiesteho podozrivého v prípade sprisahania osôb z krajne pravicového prostredia, ktoré pre nespokojnosť s protipandemickými opatreniami plánovali únos ministra zdravotníctva a zvrhnutie vlády. Prokuratúra to oznámila v stredu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Šesťdesiatjedenročný muž je obvinený z "prípravy vlastizradného sprisahania a členstva v teroristickej organizácii", uviedla vo vyhlásení prokuratúra vo Frankfurte nad Mohanom.



Podľa vyšetrovateľov sa zmienená skupina chystala poškodiť časti energetickej siete s cieľom spôsobiť celoštátny niekoľkotýždňový výpadok elektriny, ktorý by jej poskytol krytie pre pokus o prevrat. Údajní sprisahanci tiež plánovali únos spolkového ministra zdravotníctva Karla Lauterbacha, počítalo sa pri ňom aj so zabitím ochrankárov.



Počas pandémie koronavírusu boli v Nemecku najväčšími odporcami opatrení vydaných tamojšou vládou pravicoví extrémisti, ktorí odmietajú demokratické inštitúcie krajiny, pripomína AFP. Lauterbach sa pre túto skupinu stal terčom nenávisti v súvislosti s protipandemickými opatreniami vrátane nosenia rúšok na verejnosti, ktoré vo funkcii ministra zdravotníctva zaviedol.



"Únos vysokopostaveného predstaviteľa spolkovej vlády mal demonštrovať odhodlanie a schopnosti skupiny," uviedla prokuratúra.



Najnovšie obvinený muž, ktorého zadržali v apríli 2022, ponúkol svoju garáž vodcom spomenutej skupiny ako skladisko zbraní, uviedli vyšetrovatelia. Podozrivý sa tiež ponúkol, že po plánovanom prevrate odcestuje do Ruska ako člen delegácie na rokovanie o spojenectve s ruskými štátnymi orgánmi a zaobstaraní vojenského vybavenia.



Päť ďalších členov skupiny sa v máji 2023 postavilo pred súd v Koblenzi. Skupina mala podľa vyšetrovateľov v úmysle nahradiť vládu autoritatívnym systémom "podľa ústavy Nemeckej ríše z roku 1871", dodáva AFP.