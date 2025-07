ÚNIK ROPY: V nemeckom prístave sa zrazili dve lode

Berlín 23. júla (TASR) - Nemecké krízové tímy zasahujú v prístave Cuxhaven v ústí rieky Labe, kde do seba v stredu ráno narazili dve lode, čo spôsobilo únik viac ako 6000 litrov ropy. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním na veliteľstvo pre mimoriadne námorné situácie, píše TASR.



„V prístave už v minulosti uniklo aj väčšie množstvo ropy, avšak každá kvapka, ktorá sa do vody dostane, je príliš veľa,“ povedala hovorkyňa ústredného veliteľstva prístavu v Cuxhavene.



Vo vodách prístavu 69 metrov dlhý tanker Capella ráno narazil do 44 metrov dlhej lode Coastal Legend určenej na zásobovanie ropných plošín. Zatiaľ nie je jasné, ako ku kolízii došlo.



Na mieste už zasahuje krízový personál zo Spolkovej agentúry pre technickú pomoc a hasičského zboru. V zasiahnutých vodách rozmiestnil bóje na obmedzenie šírenia úniku.