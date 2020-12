Nemecko v rámci vianočnej amnestie prepustí najmenej 963 väzňov

Berlín 19. decembra (TASR) - Nemecko predčasne prepustí najmenej 963 väzňov v rámci tzv. vianočnej amnestie. Informovala o tom v sobotu tlačová agentúra DPA. Cieľom tejto iniciatívy je poskytnúť väzňom, ktorí už majú byť prepustení v novom roku, príležitosť využiť pomoc pred vianočnými sviatkami.



V mnohých spolkových krajinách Nemecka však počet predčasne prepustených väzňov v porovnaní s vlaňajškom poklesol. V Berlíne sa ich na slobodu predčasne dostane 124, pričom minulý rok to bolo 170. V Severnom Porýní-Vestfálsku sa tento počet dostal z vlaňajších 522 na tohtoročných 247.



Sasko v období Vianoc predčasne prepustí väzňov vôbec po prvý raz - bude ich 58 -, zatiaľ čo Bavorsko neprepustí žiadnych. Nižší počet prepustených v rámci tzv. vianočnej amnestie oproti minulému roku súvisí s následkami koronavírusovej pandémie.



Mnohým páchateľom bol tento rok udelený odklad väzby, aby sa vytvoril priestor pre karanténne opatrenia vo väzniciach. Na vianočnú amnestiu majú obvykle nárok iba tí väzni, ktorí si neodpykávajú dlhý trest.



Ako v piatok oznámil Inštitút Roberta Kocha (RKI), v Nemecku zaznamenali prvýkrát vyše 30.000 nových prípadov nákazy koronavírusom za 24 hodín. Piatkový údaj obsahuje aj 3500 prípadov z juhozápadnej spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko, ktoré z technických príčin neboli zahrnuté do štvrtkovej štatistiky.



Počet denných úmrtí najnovšie stále stúpa, čo sa aj očakávalo, keďže prudko pribúdali nové prípady infekcie. Nemecko v súčasnosti zaznamenáva vysoké denné počty mŕtvych, a to vytvára tlak na úrady, aby urýchlene začali s očkovaním.



Celkový počet ľudí, ktorí v Nemecku zomreli v súvislosti s koronavírusom, stúpol v piatok na 24.938. RKI zaznamenal v Nemecku od začiatku pandémie vyše 1,4 milióna nakazených.