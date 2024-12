Nemecko schválilo vývoz zbraní do Turecka v hodnote 230 miliónov eur

Berlín 12. decembra (TASR) - Nemecká vláda schválila v tomto roku vývoz zbraní do Turecka v celkovej hodnote 230,8 milióna eur. Podľa nemeckého ministerstva hospodárstva ide o najvyššiu sumu od roku 2006, informuje TASR podľa štvrtkovej agentúry DPA.



Vývoz zahŕňal zbrane v hodnote 79,7 milióna eur a iné vojenské vybavenie v hodnote 151,1 milióna eur. Nemecké dodávky pre Ankaru sa v uplynulých rokoch označovali za kontroverzné pre obavy o stav ľudských práv v krajine a niektoré kroky tamojšej vlády.



Po neúspešnom štátnom prevrate v Turecku a tureckej pozemnej vojenskej ofenzíve na severe Sýrie v roku 2016 Nemecko výrazne obmedzilo vývozné povolenia do Ankary. Najnovšie údaje podľa DPA naznačujú, že v tejto záležitosti došlo k zmene politiky.



V septembri nemecké ministerstvo hospodárstva schválilo zvýšenú dodávku torpéd, navádzaných rakiet a súčiastok ponoriek. Kancelár Olaf Scholz obhajoval tieto dodávky počas októbrovej návštevy Istanbulu. "Turecko je členom NATO a preto sa vždy rozhodneme zabezpečiť pre krajinu konkrétne dodávky. Je to samozrejmosť," povedal Scholz.



Kancelár by mohol byť otvorený aj prípadným dodávkam stíhačiek Eurofighter Typhoon. Scholz povedal, že rozhovory medzi Spojeným kráľovstvom a Tureckom ohľadom stíhačiek prebiehajú.



Sevim Dagdelenová z krajne ľavicovej Aliancie Sahry Wagenknechtovej (BSW) označila zvýšený vývoz za "osudnú chybu" vzhľadom na pokračujúce útoky Ankary proti Iraku a Sýrii.