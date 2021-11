Nemecko v súvislosti so situáciou v Bosne vyzvalo na sankcie

Brusel/Berlín 16. novembra (TASR) - Na uvalenie sankcií na politických vodcov Bosny a Hercegoviny (BaH) vyzval v pondelok v Bruseli úradujúci nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas. Informovala o tom agentúra DPA.



Maas popri konzultáciách prebiehajúcich v Bruseli uviedol, že by sa mal zvážiť tvrdší prístup v záujme zastavenia súčasného vývoja v krajine. Sankcie by podľa neho mohli zasiahnuť tých, ktorí v Bosne spochybňovali štátne štruktúry, pokúšali sa podnecovať ľudí k nenávisti alebo chceli prerušiť väzby s EÚ.



"Vývoj v Bosne a Hercegovine je extrémne znepokojujúci," podotkol Maas. "My v Európskej únii voči tomu nemôžeme zostať ľahostajní," dodal.



Napätie v Bosne v uplynulom období vzrástlo po tom, čo srbský člen trojčlenného predsedníctva krajiny Milorad Dodik pohrozil odtrhnutím bosnianskymi Srbmi obývanej časti krajiny a ohlásil kroky v tomto smere.



Bosna bola obeťou balkánskej vojny v rokoch 1992-95, ktorá si vyžiadala 100.000 mŕtvych, pripomína DPA. Základy dnešnej Bosny, ktorá v súčasnosti pozostáva z bosniansko-chorvátskej Federácie Bosny a Hercegoviny (FBaH) a Republiky srbskej (RS), položila Daytonská mierová dohoda z roku 1995.



Projekt Milorada Dodika v súčasnosti znamená hrozbu, že architektúra Daytonskej mierovej dohody bude zničená, uviedol nemecký minister zahraničných vecí.