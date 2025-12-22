< sekcia Zahraničie
Nemecko v tomto roku eviduje vyše 1000 podozrivých letov dronov
Väčšina incidentov sa týka vojenských objektov, letísk a inej kritickej infraštruktúry, ako sú zbrojárske podniky alebo prístavné zariadenia.
Autor TASR
Berlín 22. decembra (TASR) - V Nemecku evidujú od začiatku roka do polovice decembra viac ako 1000 podozrivých letov dronov, uviedol prezident Spolkového kriminálneho úradu (BKA) Holger Münch. Väčšina incidentov sa podľa neho týka vojenských objektov, letísk a inej kritickej infraštruktúry, ako sú zbrojárske podniky alebo prístavné zariadenia. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.
BKA zostavuje od začiatku roka celoštátne hodnotenie podozrivých prípadov so všetkými údajmi, ktoré sú k dispozícii, a to aj od armády, uviedol Münch vo vyjadrení pre denník Bild, zverejnenom v nedeľu.
Na otázku, či tieto lety bezpilotných lietadiel možno vždy pripísať ruských aktérom, Münch odpovedal, že to nemožno určiť so stopercentnou istotou, pretože okrem iného je ťažké identifikovať a vypočuť operátorov týchto dronov.
V Nemecku minulú stredu predstavili Spoločné centrum obrany proti dronom (GDAZ), ktorého úlohou bude zlepšiť odhaľovanie a zneškodňovanie nelegálne lietajúcich dronov. Prevádzku by malo začať v januári.
Od začiatku decembra má tiež nemecká Spolková polícia jednotku protidronovej obrany, v ktorej bude čoskoro pôsobiť 130 špecialistov. Nasadení budú na letiskách, v hlavnom meste a pri citlivých miestach po celej krajine. Využívať by podľa očakávaní mali aj systémy rušenia podporované umelou inteligenciou a automatické zachytávacie drony.
