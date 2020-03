Nemecko: V západnej časti krajiny vztýčia prvú sochu Lenina

Berlín 6. marca (TASR) - V západonemeckom meste Gelsenkirchen čoskoro vztýčia sochu ruského revolučného vodcu Vladimira Lenina. Stane sa tak po dlhom zápase medzi ľavicovou Marxisticko-leninskou stranou Nemecka (MLPD) a tamojším magistrátom, informoval v piatok denník The Guardian.



Gelsenkirchen ležiace v srdci Porúria, niekdajšom priemyselnom centre Nemecka, bude prvým západonemeckým mestom so sochou tohto zakladateľa bývalej Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (KSSZ).



Zatiaľ čo sochy Lenina v minulosti dominovali námestiam miest a obcí východnej Nemeckej demokratickej republiky (NDR), predpokladá sa, že v západnom Nemecku nebola vo verejnom priestore vztýčená žiadna.



Súd dal MLPD povolenie na osadenie kovovej sochy Lenina pred jej ústredím v Gelsenkirchene. Radnica sa tomu pokúšala zabrániť a nariadila zastavenie výstavby piedestálu, na ktorom má socha spočívať. Magistrát tvrdí, že Lenin je nevhodnou osobnosťou, ktorá by sa v meste nemala oslavovať.



"Je to predstaviteľ násilia, útlaku, teroru a nesmierneho ľudského utrpenia. Preto nie je zlučiteľný so slobodným, demokratickým ústavným poriadkom Nemecka. Je symbolom boja proti našim hodnotám," uviedla gelsenkirchenská radnica vo vyhlásení.



Predsedníčka MLPD Gabi Fechtnerová pre nemecké médiá povedala: "Sme naozaj šťastní. Gelsenkirchen je robotnícke mesto a Lenin sa sem hodí veľmi dobre." Sochu slávnostne odhalia 14. marca, pričom sa očakáva, že udalosť priláka ľavicových stúpencov z celej krajiny.



Železná socha s výškou 2,2 metra však nie je nová; zhotovili ju ešte v 30. rokoch v bývalom Sovietskom zväze. MLPD ju prostredníctvom online aukcie zakúpila z nemenovaného mesta v Česku. Cenu sochy ústredie strany nezverejnilo.