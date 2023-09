Vandali na židovskom cintoríne v Nemecku poškodili vyše 40 náhrobkov

Berlín 20. septembra (TASR) – Vandali počas vyčíňania na židovskom cintoríne na východe Nemecka poškodili vyše 40 hrobov; väčšinu z nich pováľali a spôsobili tak škody v hodnote približne 20.000 eur, uviedla v stredu podľa agentúry AFP nemecká polícia.



Incident sa odohral v meste Köthen v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko pravdepodobne v čase od 15. do 19. septembra. Prípad vyšetruje polícia v meste Dessau-Roßlau.



Počet antisemitských útokov v roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 v Nemecku poklesol, najnovší útok však potvrdzuje nárast antisemitizmom motivovaných skutkov, na ktorý upozorňuje Stredisko pre výskum a informácie o antisemitizme (RIAS).



To, že holokaust a antisemitizmus zostávajú pálčivým problémom nemeckej spoločnosti aj sedem dekád po skončení druhej svetovej vojny, dokazuje i skutočnosť, že za rok 2022 bolo zdokumentovaných celkovo 2480 antisemitských útokov vrátane deviatich extrémne násilných prípadov, čo je najvyšší počet od roku 2017, píše DPA.



V októbri 2019 sa na východe Nemecka v meste Halle muž ozbrojený strelnou zbraňou neúspešne pokúsil vtrhnúť do synagógy počas oslavy sviatku Jom kipur. Zastrelil dve osoby, ešte pred útokom však na internete zverejnil rasistický, mizogýnny a antisemitský manifest.