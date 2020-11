Nemecko varovalo nemecko-iránskych občanov pred cestou do Iránu

Berlín 23. novembra (TASR) - Nemecko varovalo osoby s nemecko-iránskym občianstvom pred cestou do Iránu po tom, ako v islamskej republike v októbri zadržali ženu s takýmto dvojakým občianstvom. Informovala o tom v pondelok agentúra AFP.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí zadržanú ženu nemenovalo, jej dcéra ju však identifikovala ako Nahid Taghaviovú.



"V minulosti došlo k niekoľkým zadržaniam osôb s nemecko-iránskym dvojakým občianstvom - naposledy v októbri 2020 -, často bez udania pochopiteľných dôvodov," uviedlo ministerstvo na svojej webovej stránke.



"Nemôžeme zaručiť, že nedôjde k ďalším zadržaniam osôb, ktoré majú aj iránske občianstvo," dodalo ministerstvo a zdôraznilo, že neodporúča takýmto osobám cestovať do Iránu, pokiaľ to nie je nevyhnutné.



Taghaviová, 66-ročná architektka, sa údajne nachádza v samoväzbe. Jej dcéra Mariam Clarenová uviedla, že s matkou bola v kontakte naposledy 15. októbra, teda deň pred jej predpokladaným zadržaním.



Podľa Medzinárodnej spoločnosti pre ľudské práva (IGFM) so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom je Taghaviová zadržiavaná ako politický väzeň, pretože už roky bojuje za ľudské práva v Iráne, najmä za práva žien a slobodu prejavu.