Nemecko varuje Rusko pred sprísnením sankcií

Berlín 10. mája (TASR) - Nemecký kancelár Friedrich Merz upozornil v sobotu Rusko, že bude čeliť oveľa prísnejším sankciám v prípade, že odmietne 30-dňové prímerie v bojoch na Ukrajine, ktoré požaduje Západ. Merz zo uviedol v Kyjeve v rozhovore pre denník Bild, ktorý zverejnili v sobotu, píše TASR.



Ak ruský prezident Vladimir Putin nebude súhlasiť s prímerím, „dôjde k masívnemu sprísneniu sankcií a masívna pomoc Ukrajine bude pokračovať – politicky, samozrejme, ale aj finančne a vojensky,“ povedal nový spolkový kancelár, ktorý v sobotu do Kyjeva pricestoval spolu s lídrami Francúzska, Británie, a Poľska - Emmanuelom Macronom, Keirom Starmerom a Donaldom Tuskom.



„Posolstvom je: Sme tu spoločne. V rovnakom čase, s rovnakým odkazom: Podporujeme Ukrajinu. Zhodujeme sa s americkou vládou, s Donaldom Trumpom. Požadujeme 30-dňové prímerie, aby sa v tomto čase mohli pripraviť mierové rokovania. Teraz je na ťahu Putin. Putin musí dať odpoveď na túto ponuku," povedal Merz.



Ak by po víkende nebolo vyhlásené žiadne 30-dňové prímerie z toho dôvodu, že Putin naďalej odmieta mierové rokovania, EÚ, Británia a USA sa zhodujú v tom, že sa nátlak na Rusko vystupňuje, podotkol nemecký kancelár, podľa ktorého budú Američania avizované sprísnenie sankcií voči Moskve podporovať. Prezident Trump totiž podľa Merza „zjavne stráca trpezlivosť s Putinom“, cituje Bild.



Merz ohľadne vzťahov s USA uviedol, že v súčasnosti si všíma určitú zhodu v spoločnom smerovaní. Kategoricky však nevylúčil ani priamy rozhovor s Putinom. „Ak to bude potrebné, ak to pomôže ukončiť túto vojnu, som ochotný urobiť veľa. Najprv však musíme zistiť, či dokážeme dosiahnuť cieľ prímeria po tomto víkende,“ uzavrel pre Bild.