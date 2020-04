Nemecko varuje v čase pandémie koronavírusu pred nacionalizmom v EÚ

Berlín 17. apríla (TASR) - Nemecká vláda varuje v čase pandémie nového koronavírusu pred nebezpečenstvom nacionalizmu v členských štátoch Európskej únie.



"Myslím si, že vždy je dôležité - a počas koronavírusovej pandémie to platí obzvlášť - občanom ukázať, že multilaterálny, spoločný, solidárny a európsky postoj je lepší než akýkoľvek návrat k nacionalizmu," vyhlásil v piatok v Berlíne hovorca nemeckej vlády Steffen Seibert. Píše o tom denník Die Welt.



Hovorca pritom nezareagoval konkrétne na predošlé varovania francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý naznačil, že chýbajúca solidarita v EÚ by mohla dopomôcť k víťazstvu populistov v Taliansku, Španielsku a možno aj vo Francúzsku.



Macron v tomto období pandémie vidí nebezpečenstvo pre EÚ v prípade, že bohatšie krajiny, ktoré majú v čase krízy mimoriadnu zodpovednosť, neprejavia solidárnosť. Táto kríza je pre Európu "okamihom pravdy", vyjadril sa Macron pre štvrtkové on-line vydanie časopisu Financial Times.



Spolková kancelárka Angela Merkelová už viackrát zdôraznila, že Nemecko, ktoré leží uprostred Európy a je medzinárodne poprepájané s inými krajinami, by z tejto krízy nevyšlo dobre ani hospodársky, ani ľudsky, ak by sa tento stav nepodarilo dosiahnuť v celej Európe.