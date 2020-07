Vedenie CDU súhlasí s návrhom zvýšiť podiel žien v strane na 50 %

Berlín 8. júla (TASR) - Vedenie nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU) súhlasí s návrhom postupne zvýšiť podiel žien v strane na 50 percent do roku 2025. Informovala o tom v stredu agentúra DPA.



K zhode na zavedenie záväznej kvóty došlo po 11 hodinách diskusií príslušnej komisii, ktorá ju schválila 34 hlasmi; sedem jej členov bolo proti a päť sa zdržalo hlasovania.



Od 1. januára 2021 budú ženy v CDU zastávať 30 percent postov, od začiatku roku 2023 sa tento podiel zvýši na 40 percent a rovnocenný podiel dosiahnu do roku 2025.



Konečné rozhodnutie prijmú delegáti na decembrovom zjazde CDU v Stuttgarte, na ktorom by mal byť takisto zvolený jej nový líder.



Podľa 16-stranového dokumentu, ktorý má k dispozícii agentúra DPA, sa uvažuje aj o uznaní skupiny gejov a lesieb, známej pod skratkou LSU, za oficiálnu štruktúru v rámci CDU. O tejto téme sa má rokovať v stredu.



Ženy sú vo vedení CDU pomerne silno zastúpené: Angela Merkelová je nemeckou kancelárkou, zatiaľ čo Annegret Krampová-Karrenbauerová ministerkou obrany a predsedníčkou CDU.



V nemeckom parlamente (Bundestag) však ženy tvoria iba 20 percent zo všetkých poslancov CDU. Koaličných sociálnych demokratov (SPD) zastupuje v parlamente 43 percent žien.