Vedenie SPD jednomyseľne podporilo Scholza ako kandidáta na kancelára

Berlín 25. novembra (TASR) - Nemeckí vládnuci sociálni demokrati v pondelok oficiálne nominovali kancelára Olafa Scholza za svojho hlavného kandidáta do nadchádzajúcich predčasných volieb, uviedli dva stranícke zdroje. Scholz tak dostal šancu na získanie druhého funkčného obdobia napriek tomu, že sa jeho koalícia rozpadla, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry Reuters.



Oznámenie prichádza po tom, ako populárny minister obrany Boris Pistorius minulý týždeň vylúčil možnosť vlastnej kandidatúry, čím sa ukončili týždne špekulácií o tom, či by mal viesť Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) do volieb namiesto Scholza.



Výkonný výbor SPD jednomyseľne hlasoval za Scholza ako kandidáta na kancelára, uviedli stranícke zdroje.



Scholz, najmenej obľúbený nemecký kancelár od zjednotenia krajiny v roku 1990, má pred sebou ťažký boj, ak chce vyhrať voľby, ktoré sa očakávajú 23. februára.



Jeho SPD je v súčasnosti na treťom mieste. Prieskum agentúry INSA zverejnený v sobotu prisúdil strane 14 percent za krajne pravicovou Alternatívou pre Nemecko (19 percent) a opozičnými konzervatívcami (32 percent).



Scholz je tiež menej obľúbený ako kandidát konzervatívcov (CDU) na kancelára Friedrich Merz, hoci s oveľa menším rozdielom - podľa prieskumu agentúry Wahlen sa Scholz teší podpore 39 percent voličov, zatiaľ čo Merzovi by svoj hlas odovzdalo 44 percent voličov.



Podpora kancelára a jeho strany sa v ostatných rokoch prepadla dôsledkom mocenských bojov v rámci rozhádanej trojkoalície, ktorá sa začiatkom novembra rozpadla pre nezhody v otázke, ako oživiť chradnúce hospodárstvo.



Predčasné voľby do nemeckého Spolkového snemu (Bundestagu) vyvolal rozpad súčasnej vládnej koalície po tom, ako Scholz pre nezhody odvolal ministra financií Christiana Lindnera zo Slobodnej demokratickej strany (FDP).



Kandidátom Strany zelených (oficiálne Zväz 90/Zelení) je súčasný minister hospodárstva Robert Habeck, ktorý je zároveň vicekancelárom vo vláde Scholza.