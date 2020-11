Nemecko verí, že sa podari prelomiť maďarskú a poľskú blokádu rozpočtu

Brusel 17. novembra (TASR) – Blokáda dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 a ozdravného plánu po koronakríze zo strany Maďarska a Poľska trestá občanov EÚ, ktorým hrozí, že za tento postoj zaplatia veľmi vysokú cenu. Uviedol to štátny tajomník nemeckého ministerstva zahraničných vecí pre európske záležitosti Michael Roth na úvod utorňajšieho zasadnutia Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, ktorá sa koná prostredníctvom videokonferencie.



Roth, ktorý v mene predsedníckej krajiny v Rade EÚ vedie rokovania ministrov zodpovedných za európske záležitosti, reagoval na pondelňajšie zasadnutie veľvyslancov členských krajín v Bruseli, na ktorom zástupcovia Budapešti a Varšavy zablokovali budúci sedemročný rozpočet EÚ a s ním spojený rozsiahly plán obnovy v hodnote 750 miliárd eur.



Na oboch sa v júli, počas mimoriadneho štvordňového summitu, dohodli šéfovia vlád a štátov členských krajín. Následne sa však vyjednávačom Európskeho parlamentu podarilo presadiť nielen zvýšenie eurorozpočtu presahujúceho jeden bilión eur o ďalších 16 miliárd eur, ale najmä mechanizmus previazanosti čerpania eurofondov s dodržiavaním zásad právneho štátu, ako sú nezávislosť súdnictva či dodržiavanie základných práv.



Tlačová agentúra AFP v tejto súvislosti upozornila na vyjadrenie šéfa nemeckej diplomacie. Heiko Maas v utorok vyslovil presvedčenie, že EÚ sa rýchlo podarí nájsť východisko z najnovšej politickej krízy, ktorá blokuje dlhodobý rozpočet a ozdravný plán.



„V najbližších hodinách a dňoch si sadneme so všetkými zúčastnenými stranami, aby sme našli riešenie," uviedol Maas počas tlačovej konferencie. Zdôraznil, že Nemecko je ako predsednícka krajina čiastočne zodpovedné za nájdenie riešenia situácie, ktorú vyvolalo veto Poľska a Maďarska, a musí splniť svoju úlohu sprostredkovateľa potrebného kompromisu.



Maas vyjadril presvedčenie, že riešenie existuje, pretože „v stávke je toľko peňazí, ktoré toľko krajín EÚ zúfalo potrebuje a čaká na ne, že potrebujeme nielen riešenie, ale najmä rýchle riešenie".



Roth v tejto súvislosti zdôraznil, že blokáda zo strany Maďarska a Poľska trestá občanov EÚ, ktorí – v prípade oneskorenia spustenia programov ozdravného balíka – môžu za tento prístup zaplatiť vysokú cenu.



„Neexistujú žiadne výhovorky pre nové omeškania. Žiadam všetkých, aby prevzali zodpovednosť," uviedol Roth pred rokovaniami so svojimi rezortnými partnermi. Spresnil, že nie je vhodný čas na presadzovanie veta, ale treba konať rýchlo a v duchu solidarity.



Krízu budú musieť vyriešiť premiéri a prezidenti členských krajín v rámci mimoriadnej videokonferencie naplánovanej na štvrtok.