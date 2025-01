Nemecko: Viac ako 20 osôb sa zranilo pri nehode trajektu v Hamburgu

Hamburg 20. januára (TASR) - Najmenej 25 ľudí sa v pondelok zranilo pri zrážke nákladného člna a trajektu Övelgönne na Labe v severonemeckom prístavnom meste Hamburg. Jedna osoba je v kritickom stave. TASR o tom píše na základe správy agentúry DPA.



Plavidlá sa zrazili o 6.43 h SEČ počas hustej hmly. Na mieste nehody zasahovalo asi 55 hasičov a premočeným cestujúcim poskytli teplé deky. Všetky zranené osoby previezli do nemocnice, jeden z nich utrpel život ohrozujúce zranenia.



Záchranári pre DPA uviedli, že pri kolízii sa roztrhol bok trajektu. "Je to však nad čiarou ponoru. Trajekt je bezpečne zakotvený v prístave. Nehrozí mu potopenie," oznámili hasiči. Pri zrážke sa rozbilo aj niekoľko okien pozdĺž strany trajektu, do ktorej čln narazil. Presnú príčinu nehody určí vyšetrovanie miestnej polície.



V Hamburgu sú trajekty na prevoz ľudí cez rieku Labe súčasťou verejného dopravného systému. Mestský prístav je najväčší v Nemecku a od ústia Labe do Severného mora je vzdialený asi sto kilometrov.