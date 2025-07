Vyše 200 osobností vyzvalo Merza na zastavenie dodávok zbraní Izraelu

Berlín 31. júla (TASR) - Viac ako 200 nemeckých hercov, hudobníkov a mediálnych osobností v otvorenom liste vyzvali kancelára Friedricha Merza, aby zastavil vývoz zbraní do Izraela a zaviedol voči nemu sankcie za jeho vojenské akcie v Pásme Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



„Aj my čo najdôraznejšie odsudzujeme hrozné činy spáchaná Hamasom. Žiadny zločin neospravedlňuje kolektívne potrestanie miliónov nevinných ľudí tým najbrutálnejším spôsobom,“ uvádza sa v liste.



Za výzvou stojí nezisková organizácia Avaaz a medzi jej signatármi sú Daniel Brühl, Heike Makatschová, Zartmann alebo Shirin David. List zdôrazňuje utrpenie detí na palestínskom území, kde Izrael obmedzuje prísun humanitárnej pomoci, čím sa prehlbuje kríza a šíri sa hladomor. „Už bolo zabitých viac ako 17.000 (detí). Státisíce sú zranené, traumatizované, vysídlené a hladujú,“ dodali signatári.



Mediálne známe osobnosti v liste uznávajú, že Merz v uplynulých dňoch zintenzívnil kritiku voči izraelskej vláde, avšak vyzvali ho aj na ďalšie kroky. Žiadajú zastavenie dodávok zbraní do Izraela, podporu pozastavenia asociačnej dohody Európskej únie s Izraelom, okamžité prímerie a neobmedzený prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy.



„Tieto kroky sú hlboko v súlade s európskymi hodnotami a izraelskej vláde by dali jasne najavo, že ani najbližší spojenci nemôžu ďalej akceptovať utrpenie a že slová nestačia,“ uvádza sa v liste.



Merz je podľa DPA vystavený tlaku, aby odpovedal na zhoršujúce sa humanitárne podmienky v Pásme Gazy, kde sa podľa humanitárnych organizácií v dôsledku vojny a izraelskej blokády pomoci šíri hladomor. Podľa stanice Al-Džazíra od začiatku vojny zomrelo pre nedostatok potravín v palestínskej enkláve viac ako 154 ľudí vrátane takmer 90 detí.