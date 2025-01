Nemecký vicekancelár vyzval na výrazné zvýšenie výdavkov na obranu

Berlín 3. januára (TASR) - Nemecký vicekancelár a minister hospodárstva Robert Habeck (Zelení) v piatok v rozhovore pre nemecký časopis Spiegel vyzval na výrazné zvýšenie výdavkov na obranu až na 3,5 percenta HDP. Vzhľadom na hrozbu, ktorú pre členské štáty NATO predstavuje Rusko, nie sú výdavky na obranu na úrovni dvoch percent HDP podľa Habecka dostatočné. Píše o tom agentúra DPA, informuje TASR.



"Musíme vynakladať takmer dvojnásobok prostriedkov na našu obranu, aby sa nás (ruský prezident Vladimir) Putin neodvážil napadnúť. Musíme zabezpečiť mier a zabrániť ďalšej vojne," tvrdí Habeck ako kandidát Zelených na post kancelára vo februárových parlamentných voľbách.



Televízia Deutsche Welle pripomína, že Habeck na zvýšenie obranných výdavkov vyzval aj v minulosti. "Nemôžeme sa spoliehať na to, že Američania vždy všetko zaplatia alebo poskytnú potrebný materiál. To znamená, že je potrebné opätovne aktivovať vojenskú výrobu, obranný a zbrojársky priemysel a scenáre obrany krajiny," vyhlásil na konferencii v marci minulého roka.



Zvýšenie výdavkov na obranu nad dve percentá predsadzuje aj minister obrany Boris Pistoriusa zo strany sociálnych demokratov (SPD).



V roku 2025 Berlín na obranu minie viac ako 90,6 miliardy eur (2,1 percenta HDP). Nemecko zároveň po ruskej invázii na Ukrajinu vytvorilo špeciálny fond na obnovu nemeckých ozbrojených síl.



Očakáva sa, že peniaze z tohto osobitného fondu sa minú do konca roka 2027 a zatiaľ nie je jasné, ako plánuje nemecká vláda financovať zvýšené vojenské výdavky v dlhodobom horizonte.