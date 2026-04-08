Nemecko reaguje na Vanceov výrok o zasahovaní EÚ do maďarských volieb
Vance po vyjadrení plnej podpory Orbánovi čelil kritike zo strany maďarskej opozície za pokus o vmiešavanie sa do volieb v ďalšej krajine.
Autor TASR
Berlín 8. apríla (TASR) - Nemecká vláda v stredu obvinila amerického viceprezidenta J. D. Vancea z pokrytectva pre jeho tvrdenie o zasahovaní Európskej únie do maďarských volieb. TASR o tom informuje podľa správy magazínu Politico.
„Odmietame obvinenie viceprezidenta USA J. D. Vancea na podujatí v Maďarsku. Rád by som poukázal na to, keďže Vance sa sťažuje na údajné zasahovanie EÚ do volieb, že americký viceprezident bol v Maďarsku len niekoľko dní pred voľbami. Už len táto skutočnosť hovorí sama za seba o tom, kto zasahuje,“ uviedol zástupca hovorcu nemeckej vlády Sebastian Hille.
Vance v utorok po boku predsedu maďarskej vlády Viktora Orbána v Budapešti uviedol, že „to, čo sa stalo v tejto krajine, čo sa stalo uprostred tejto volebnej kampane, je jedným z najhorších príkladov zahraničného zasahovania do volieb, aké kedy videl alebo o ktorých vôbec čítal“.
Viceprezident USA tiež kritizoval „anonymných byrokratov“ z Bruselu, ktorých viní z vysokých cien energií a nekontrolovanej migrácie. Zdôraznil, že Spojené štáty pod novým vedením nebudú Maďarsku diktovať podmienky ani sa vyhrážať zastavením financovania.
Vance po vyjadrení plnej podpory Orbánovi čelil kritike zo strany maďarskej opozície za pokus o vmiešavanie sa do volieb v ďalšej krajine. Svoju podporu počas prebiehajúcej kampane Orbánovi opakovane vyjadril aj americký prezident Donald Trump.
Hovorca nemeckej vlády v stredu tiež zopakoval, že kancelár Friedrich Merz „nemá preferenciu“ vo víkendových maďarských voľbách a bude akceptovať hocikoho, koho si maďarskí občania zvolia.
