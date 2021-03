Nemecko víta jasné vyjadrenia USA o Rusku

Berlín 18. marca (TASR) - Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas vo štvrtok povedal, že Nemecko víta "jasné vyjadrenia" Spojených štátov o Rusku.



Maas to uviedol po tom, čo americký prezident Joe Biden v stredu ruského prezidenta Vladimira Putina označil za "zabijaka", píše agentúra AFP.



Rozhovory Nemecka s rôznymi zástupcami USA v období od nástupu Bidenovej vlády do úradu podľa Maasa potvrdili, že Washington sa bude smerom k Rusku vyjadrovať jasne. "Joe Biden to obzvlášť potvrdzuje," dodal Maas.



Biden v stredu v rozhovore pre televíziu ABC uviedol, že ruské vedenie bude musieť "zaplatiť" za pokusy Moskvy zasahovať do prezidentských volieb v USA, a na otázku moderátora, či považuje Putina za zabijaka, odpovedal po krátkom zamyslení kladne.



Tieto Bidenove slová vyvolali v Rusku ostrú reakciu mnohých politikov a viedli k stiahnutiu veľvyslanca z USA do Ruska na "naliehavé konzultácie o budúcnosti vzťahov medzi Spojenými štátmi a Ruskom".



Putin v reakcii na Bidenove výroky zo stredy vo štvrtok uviedol: "Čo sa týka vyjadrení môjho amerického kolegu. Čo by som mu tak odpovedal? Povedal by som mu: Buďte zdravý... Želám mu zdravie!" povedal Putin, pričom poznamenal, že to hovorí "bez irónie, bez vtipov".



Dodal súčasne, že vo vedení USA je veľa čestných a slušných ľudí a na nich sa Ruská federácia bude spoliehať.