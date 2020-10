Nemecká vláda chce v niektorých oblastiach sprísniť reštrikcie

Berlín 14. októbra (TASR) – Nemecká vláda plánuje v regiónoch s vysokým počtom nakazených sprísniť opatrenia proti šíreniu nového druhu koronavírusu. Vyplýva to z návrhu opatrení, o ktorých budú v stredu popoludní rokovať kancelárka Angela Merkelová a premiéri 16 spolkových krajín. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá mala možnosť do príslušného dokumentu nahliadnuť.



V oblastiach, kde zaznamenajú 35 novonakazených na 100 000 obyvateľov za týždeň má podľa nových pravidiel dôjsť k rozšíreniu povinnosti nosenia rúšok a obmedzeniu otváracích hodín v gastronomických zariadeniach.



Hranica na sprísnenie opatrení v Nemecku bola doposiaľ stanovená na 50 nových prípadov nákazy na 100 000 obyvateľov.



Rúška by sa mali po novom nosiť pri prekročení zníženej hranice počtu infikovaných všade tam, kde sa ľudia zdržiavajú spoločne dlhšiu dobu alebo kde nie je možné dodržiavať dostatočný odstup. Bary a kluby by sa v takomto prípade mali uzavrieť.



Otvorené zostáva, kedy presne budú musieť reštaurácie svoje prevádzky zatvárať, ako aj to, koľko účastníkov bude v zasiahnutých regiónoch povolených na súkromných podujatiach. Občania Nemecka si majú navyše dobre premyslieť, či sú oslavy s rodinou či priateľmi v tejto situácie skutočne nevyhnutné, keďže sú považované za jeden z hlavných zdrojov nákazy.



Podniky, ktoré novozavedené pravidlá výrazne ovplyvnia, majú dostať od štátu dodatočnú pomoc, píše sa v návrhu nemeckej vlády.



Vláda ďalej ľudí naliehavo vyzýva, aby nepodnikali cesty z rizikových oblastí, ak to nie nevyhnutné, a aby sa vyhýbali oblastiam v Nemecku, kde evidujú vysoký počet nakazených.



Návrh sa nevenuje spornému zákazu ubytovania sa v hoteloch či penziónoch pre ľudí prichádzajúcich z rizikových regiónov Nemecka. V mnohých spolkových krajinách musia totiž v súčasnosti cestujúci z oblastí s vysokým počtom nakazených predložiť pri ubytovaní negatívny test na koronavírus. Prenocovanie u príbuzných či priateľov je pritom povolené.



Cieľom stredajších rokovaní je snaha nájsť zjednocujúce a zrozumiteľné pravidlá v rámci boja proti pandémii COVID-19 vo všetkých spolkových krajinách.