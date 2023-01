Nemecká vláda odsúdila útoky pyrotechnikou na políciu počas Silvestra

Berlín 2. januára (TASR) — Nemecká vláda v pondelok odsúdila útoky zábavnou pyrotechnikou na príslušníkov policajného a hasičského zboru, ku ktorým došlo v noci na nedeľu počas novoročných osláv. TASR správu prevzala z agentúr AP a DPA.



Spolkový kancelár Olaf Scholz a jeho vláda tieto útoky "dôrazne odsudzujú", povedala hovorkyňa nemeckej vlády Christiane Hoffmannová. Nemecká ministerka vnútra Nancy Faeserová uviedla, že "páchatelia musia jasne pocítiť právne dôsledky" svojho konania.



Berlínska starostka Franziska Giffeyová na Twitteri uviedla, že počet ľudí, ktorí boli pripravení použiť násilie a ničiť, ju šokoval. "Nášmu mestu to škodí, vzbudzuje to obavy a nemá to nič spoločné s oslavami príchodu nového,“ napísala Giffeyová. Avizovala, že berlínsky Senát bude opäť rokovať o rozšírení priestranstiev, kde budú ohňostroje a pyrotechnika zakázané.



Obyvatelia Nemecka mohli v sobotu — posledný deň roka 2022 — na verejných priestranstvách opäť odpaľovať zábavnú pyrotechniku. Počas dvoch predchádzajúcich dvoch rokov bol predaj pyrotechniky v Nemecku zakázaný, aby sa predišlo zraneniam a odľahčili sa tak nemocnice, v ktorých sa v tom čase nachádzalo množstvo pacientov nakazených novým koronavírusom.



Počas tohtoročných novoročných osláv sa odohralo viacero incidentov, keď na políciu a hasičov pri zásahoch zaútočili ľudia pyrotechnikou. Len v Berlíne sa vyskytlo 38 útokov, počas ktorých utrpelo zranenia 15 hasičov a 18 policajtov.