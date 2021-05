Nemecká vláda označila antisemitské prejavy za zahanbujúce

Berlín 17. mája (TASR) - Nemecká vláda v pondelok ostro kritizovala prejavy antisemitizmu, ku ktorým došlo na demonštráciách proti konfliktu medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas v páse Gazy. Informovala o tom agentúra DPA.



Protesty uplynulých dní, na ktorých prejavovali demonštranti nenávisť proti Židom a urážali ich, označil hovorca spolkovej vlády Steffen Seibert za zahanbujúce. V tejto súvislosti pripomenul, že každý demonštrant musí veľmi jasne oddeliť legitímne právo na protest proti politike Izraela od toho, čo sa nemôže v žiadnom prípade tolerovať, a to je agresia a nenávisť voči národu, voči náboženstvu.



“Zvlášť rozhorčujúce bolo, myslím si, že v sobotu, že počas demonštrácie v Berlíne bola napadnutá izraelská novinárka. Je to nielen útok na slobodu tlače, ale ukazuje to, že v Nemecku sa nemôžu Židia v takomto prostredí a v takýchto situáciách pohybovať tak slobodne a bezpečne, ako je právo každého občana v Nemecku - to je poburujúce, je to pre nás všetkých zahanbujúce,“ zdôraznil hovorca spolkovej vlády.



Po eskalácii konfliktu medzi Izraelom a palestínskym Hamasom vyšli v posledné dni v nemeckých mestách do ulíc tisíce ľudí, prevažne vyjadrujúcich solidaritu s Palestínčanmi. Na niektorých demonštráciách došlo k incidentom a potýčkam, najhoršie výtržnosti hlásili z Berlína, píše DPA.



Nemeckí predstavitelia sa v tejto súvislosti vyslovili za prísnejšie opatrenia proti antisemitskému správaniu. Minister vnútra Horst Seehofer protiizraelské protesty rázne odsúdil a povedal, že Nemecko nebude tolerovať pálenie izraelských zástav ani útoky na židovské inštitúcie na svojej pôde.