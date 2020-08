Nemecko sa domnieva, že Navaľnyj bol pravdepodobne otrávený

TASR prináša profil ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.



Právnik, bloger a opozičný politik Alexej Navaľnyj sa stal známym vďaka boju proti korupcii v štátnych úradoch a podnikoch vrátane najvyšších miest. Patrí medzi najpopulárnejších politikov v Rusku a od roku 2012 je považovaný za neformálneho vodcu opozície. V roku 2012 ho časopis Time zaradil medzi sto najvplyvnejších ľudí na svete a v júni 2017 sa dostal do zoznamu 25 najvplyvnejších ľudí na internete.



Alexej Anatolievič Navaľnyj sa narodil do rodiny vojaka 4. júna 1976 v dedine Butyň v Moskovskej oblasti.



V roku 1993 ukončil strednú školu a v roku 1998 Právnickú fakultu na Ruskej univerzite priateľstva národov v Moskve. O rok neskôr začal diaľkovo študovať na Finančnej fakulte a kreditu na Finančnej akadémii pri ruskej vláde, ktorú ukončil v roku 2001. Aj na odporúčanie niekoľkonásobného majstra sveta v šachu a opozičného politika Garriho Kasparova absolvoval v roku 2010 polročnú stáž na Yalovej univerzite v Spojených štátoch.



Politicky sa zviditeľnil najskôr na sociálnych sieťach, na ktorých začal blogovať v roku 2008 a postupne ho sledovali milióny ľudí. Od začiatku sa zameriaval na najcitlivejšie politické témy - zneužívanie moci a korupciu.



V roku 2011 vytvoril Fond na boj proti korupcii a od novembra 2013 je na čele strany Rusko budúcnosti, ktorú však ruské ministerstvo spravodlivosti dosiaľ nezaregistrovalo.



V septembri 2013 kandidoval na starostu Moskvy, vo voľbách skončil na druhom mieste so ziskom 27,4 percenta hlasov. Už v prvom kole zvíťazil blízky spolupracovník prezidenta Putina Sergej Sobianin (51,37 percenta). Navaľnyj vyslovil podozrenie, že voľby boli zmanipulované, a ich výsledok sa snažil napadnúť na moskovskom mestskom súde, avšak neúspešne.



Odkedy sa v roku 2012 stal najvýraznejšou tvárou ruskej opozície, čelil Navaľnyj viacerým obvineniam. V domácom väzení, v cele predbežného zadržania či vo väznici strávil stovky dní. Hoci bol pod drobnohľadom bezpečnostných zložiek, zorganizoval viacero protestov proti prezidentovi a vláde a písal články do ruských periodík. Tvrdí, že "každý by mal bojovať s režimom 15 minút denne".



V júli 2013 bol odsúdený za údajný podvod pri správe podniku Kirovles, ktorého sa mal dopustiť v roku 2009, keď pôsobil ako poradca guvernéra Kirovskej oblasti. Aj tento prípad označil za politicky motivovaný. Súd v Kirove mu napokon v októbri 2013 zmenil päťročné väzenie na podmienečný trest, čo mu ale prakticky prerušilo kariéru politika. Navaľnyj označil tento krok za pomstu Kremľa.



Krátko po skončení zimných olympijských hier v Soči v roku 2014 odsúdili Navaľného na dva mesiace domáceho väzenia bez prístupu na internet. Trest mu bol uložený za údajné porušenie zákazu opustiť Moskvu.



Koncom roku 2016 oznámil, že chce kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2018. V roku 2017 absolvoval predvolebnú kampaň, počas ktorej ho úrady viackrát zadržali a väznili. V apríli ho neznámy muž oblial malachitovou zeleňou, toxickým organickým farbivom, po čom čiastočne oslepol na pravé oko.



V súvislosti s prezidentskými voľbami však definitívny ortieľ vyriekla koncom decembra 2017 ústredná volebná komisia, ktorá odmietla Navaľného zaregistrovať z dôvodu jeho podmienečného odsúdenia v kauze Kirovles.



Vo štvrtok 20. augusta 2020 pri lete z mesta Tomsk do Moskvy sa Navaľnyj najskôr sťažoval na nevoľnosť a neskôr stratil na palube dopravného lietadla vedomie. Stroj pristál v Omsku na Sibíri, kde bol prevezený do nemocnice a hospitalizovaný. Po prevoze do nemocnice upadol do kómy. Vzápätí sa objavili špekulácie, že mohol byť otrávený. V noci z piatka na sobotu 22. augusta 2020 ho letecky previezli do Berlína, kde sa lieči v nemocnici Charité.



Berlín 24. augusta (TASR) – Nemecká vláda sa domnieva, že je dosť pravdepodobné, že ruský opozičný predstaviteľ Alexej Navaľnyj, ktorého v súčasnosti liečia v nemocnici Charité v Berlíne, bol otrávený. V pondelok to vyhlásil hovorca vlády Steffen Seibert, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.povedal Seibert, hovorca nemeckej kancelárky Angely Merkelovej, na tlačovej konferencii.Navaľného previezli letecky do Berlína v sobotu 22. augusta z nemocnice v sibírskom meste Omsk, v ktorej ho po núdzovom pristátí na tamojšom letisku vo štvrtok 27. augusta hospitalizovali, keďže mu prišlo zle počas letu zo sibírskeho Tomska. Neskôr stratil vedomie. Ruskí lekári, ktorí ho ošetrovali ako prví, pripísali jeho stav metabolickej poruche.Navaľnyj je dlhoročný oponent ruského prezidenta Vladimira Putina a aktivista bojujúci proti korupcii.Jeho stúpenci tvrdia, že bol otrávený.