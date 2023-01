Nemecko vlani zaznamenalo nárast azylantov, viac než milión z Ukrajiny

Berlín 11. januára (TASR) - V Nemecku požiadalo vlani o azyl viac ako 244.000 ľudí. Zároveň tam prišlo hľadať útočisko vyše milióna Ukrajincov, ktorí utiekli pred Ruskom vedenou vojnou vo svojej vlasti. Oznámila to v stredu nemecká vláda, informuje agentúra AP a na základe jej správy aj Tlačová agentúra Slovenskej republiky.



Najpočetnejšou skupinou vlaňajších uchádzačov o azyl v Nemecku boli Sýrčania, nasledovaní Afgancami, Turkami a Iračanmi. AP pripomína, že ukrajinskí utečenci o azyl žiadať nemusia, pretože v Nemecku bezprostredne dostanú dočasné povolenie na pobyt.



Medziročne v porovnaní s rokom 2021 sa počet azylantov v Nemecku zvýšil o 27,9 percent. Čísla v tomto smere narastali najmä v posledných troch mesiacoch roka 2022, keď sa mnohí migranti pokúšali do Nemecka dosať cez tzv. balkánsku trasu.



Vojna, ktorú na Ukrajine vedie ruský prezident Vladimir Putin, vyvolala podľa nemeckej ministerky vnútra Nancy Faeserovej v Európe "najväčší hromadný útek (obyvateľstva) od druhej svetovej vojny". Faeserová zároveň poďakovala Nemcom, že ukrajinským utečencom prejavujú podporu.



"Ľudia utekajú pred vojnou a hrôzami aj v iných častiach sveta, čo sa odráža na výraznom náraste žiadostí o azyl podaných v roku 2022," dodala ministerka.



Faeserová tiež uviedla, že nemecká vláda sa snaží o rýchlejšiu integráciu prichádzajúcich migrantov, a to napríklad tým, že im bezprostredne po príchode ponúka jazykové kurzy. Berlín sa tiež pokúša urýchliť deportácie neúspešných žiadateľov o azyl.