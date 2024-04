Vo veku 83 rokov zomrel benediktínsky mních a spisovateľ Notker Wolf

Mníchov 3. apríla (TASR) - Nemecký benediktínsky mních, spisovateľ a hudobník Notker Wolf zomrel vo veku 83 rokov, keď z Talianska cestoval späť do Nemecka. V stredu to oznámilo opátstvo svätého Ottiliena v bavorskom Eresingu. Jeho úmrtie potvrdilo aj vydavateľstvo Herder.



Wolf bol známy medzi nemeckými katolíkmi najmä pre svoju spisovateľskú tvorbu a otvorené politické názory. Ako hudobník a elektrický gitarista si tiež vyslúžil prezývku The Rocking Abbot (Rockový opát).



Ako dodáva agentúra DPA, jeho meno sa opakovane skloňovalo aj v súvislosti s potenciálnou kandidatúrou na bavorského biskupa.



"Notker Wolf bol po desaťročia jednou z najvýraznejších osobností kresťanstva v Nemecku. Bude nám chýbať jeho energia, humor a nekonvenčnosť," uviedlo vydavateľstvo Herder.