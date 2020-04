Vo veku 92 rokov zomrela herečka Barbara Rüttingová

Mníchov 3. apríla (TASR) - Vo veku 92 rokov zomrela nemecká herečka, spisovateľka a politička Barbara Rüttingová. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra DPA.



Rüttingová zomrela ešte v sobotu 28. marca obklopená svojimi najbližšími priateľmi v bavorskom meste Marktheidenfeld.



Počas svojej kariéry účinkovala vo vyše 50 filmoch. Medzi jej výrazné snímky patria Stopa vedie do Berlína (1952), Christina (1953), Admirál Canaris: Život pre Nemecko (1954), Posledný most (1954), Die Geierwally (1956), Čas milovať a čas zomrieť (1958), Mesto bez ľútosti (1961) či Operácia Crossbow (1965).



Rodáčka zo spolkovej krajiny Brandenbursko sa objavila tiež v množstve divadelných predstavení. Hereckú kariéru ukončila v polovici 80-tych rokov, následne sa stala konzultantkou zdravého životného štýlu a napísala viacero kníh o biopotravinách. Je všeobecne považovaná za priekopníčku vegetariánstva v Nemecku.



Rüttingová sa angažovala i v politike. V bavorskom krajinskom sneme bola šesť rokov poslankyňou za stranu Zväz 90/Zelení, neskôr prešla do malej strany V-Partei3, ktorá presadzuje ochranu životného prostredia, vegetariánstvo a vegánstvo. Rüttingová bola tiež vášnivou obhajkyňou práv zvierat.