OPITÝ KAMIONISTA NEZASTAL NA ČERVENEJ: Poškodil autá a spôsobil požiar

Berlín 9. februára (TASR) - Vodič kamióna pod vplyvom alkoholu vrazil vozidlom do zaparkovaných áut v južnom Nemecku po tom, čo ignoroval červené svetlo na semafore. Pri náraze pritlačil autá k budovám a spôsobil, že niektoré z nich začali horieť. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Incident sa stal v utorok večer v meste Fürth blízko Norimbergu v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko.



Traja ľudia utrpeli ľahké zranenia a poškodených bolo 31 vozidiel.



Vodič kamióna najprv ignoroval červené svetlo, narazil do auta, ktoré sa práve nachádzalo v križovatke, a bez zastavenia pokračoval v jazde, napísala polícia v oznámení. Krátko nato kamión vrazil do niekoľkých zaparkovaných áut a tlačil ich pred sebou, až nakoniec niektoré pritlačil k múrom budov.



Tieto kolízie spôsobili, že niekoľko áut, priečelie domu a samotný kamión začali horieť. Dom evakuovali.



Polícia priamo na mieste zatkla vodiča, 50-ročného tureckého občana bez trvalého pobytu v Nemecku. Test na zisťovanie alkoholu z dychu ukázal, že muž bol niekoľkokrát nad limitom povoleným pre riadenie vozidla, dodala polícia.



Ľahšie zranenia utrpel vodič kamióna, vodič auta, do ktorého kamionista narazil pri červenom svetle semafora, a okoloidúci chodec.