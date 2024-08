Nemecko vojenskú pomoc pre Ukrajinu nezredukuje, uviedol hovorca vlády

Berlín 19. augusta (TASR) - Nemecká vláda odmieta tvrdenia, že Nemecko obmedzí svoju vojenskú pomoc pre Ukrajinu. Uviedol to v pondelok hovorca vlády Wolfgang Büchner. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a webovej stránky berlínskeho denníka Tagesspiegel.



"Nemecko je naďalej úplne zapojené a naďalej platia slová nemeckého spolkového kancelára (Olafa Scholza), že podpora bude Ukrajine poskytovaná tak dlho, kým to bude potrebné," povedal Büchner. Nikto vrátane ruského prezidenta Vladimira Putina by nemal dúfať, že Nemecko v tejto oblasti poľaví. "Správy naznačujúce, že pomoc obmedzujeme, sú jednoducho nepresné," povedal.



Nemecko tento rok na vojenskú pomoc Ukrajine vyčlenilo približne 7,1 miliardy eur, uvádza na svojej oficiálnej webovej stránke nemecká vláda. Na budúci rok plánuje poskytnúť štyri miliardy eur, tieto prostriedky však ešte môže zvýšiť nemecký parlament, ktorý tak urobil aj tento rok, píše Tagesspiegel.



Denník pripomína, že Nemecko by tento rok malo Kyjevu dodať ešte štyri systémy protivzdušnej obrany IRIS-T, desať samohybných protilietadlových systémov Gepard, 16 samohybných húfnic, desať tankov Leopard, bojové drony a tisíce kusov munície a streliva.