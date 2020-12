Nemecko vráti do tabuliek na výučbu abecedy židovské mená

Berlín 3. decembra (TASR) - Nemecko sa plánuje pri výučbe abecedy na školách dočasne vrátiť k tabuľkám, aké sa používali pred druhou svetovou vojnou, a teda predtým, než z nich nacisti odstránili všetky židovské mená. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na tamojšie médiá.



Táto stará verzia tabuliek, ktoré deťom uľahčujú zapamätať si abecedu i naučiť sa hláskovať pomocou mien začínajúcich sa na jednotlivé písmená, sa začne opäť používať od jesene 2021, informovala mediálna skupina Funke.



Pripravuje sa však i novšia verzia tabuliek, ktorá bude používať najmä názvy miest. Dostupná by mala byť na jeseň 2022. Dovtedy sa však bude pri výučbe používať predošlá zmienená, tzv. weimarská verzia abecednej tabuľky.



Nacisti odstránili v roku 1934 z učebných tabuliek všetky židovské mená - z "D" ako David sa stalo "D" ako Dora a "N" ako Nathan sa zmenilo na Severný pól (v nemčine Nordpol). Hoci prešli tabuľky v roku 1950 určitými zmenami, väčšina pôvodných mien do nich opätovne zavedená nebola.



O avizovanej zmene rozhodol nemecký normalizačný úrad (DIN) po tom, ako takúto iniciatívu spustil Michael Blume, splnomocnenec vlády v Bádensku-Württembersku pre boj proti antisemitizmu. Blume sa na DIN obrátil so žiadosťou, aby sa súčasné tabuľky dočasne vrátili do svojej pôvodnej podoby. Ako povedal, tabuľky, ktoré boli zavedené počas režimu národného socializmu, by sa jednoducho nemali používať.



"Ukázať, ako takáto tabuľka pôvodne vyzerala, je pekným gestom pre rok, v ktorom oslávime 1700 rokov židovského života v Nemecku," povedal v súvislosti s očakávanou zmenou.



Nemecko plánuje v roku 2021 usporiadať sériu spomienkových podujatí pri príležitosti výročia dokumentu z roku 321, ktorý je prvou písomnou zmienkou dokazujúcou prítomnosť židovskej komunity na území dnešného mesta Kolín nad Rýnom v spolkovej krajine Severné Porýnie-Vestfálsko.