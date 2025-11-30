Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecko vráti Poľsku artefakty ukradnuté nacistami

Poľský premiér Donald Tusk (vpravo) a nemecký kancelár Friedrich Merz na spoločnej tlačovej konferencii po stretnutí vo Varšave v stredu 7. mája 2025. Foto: TASR/AP

Nacistické Nemecko počas druhej svetovej vojny odnieslo z Poľska nespočetné artefakty vrátane historických archívov a umeleckých diel.

Autor TASR
Varšava 30. novembra (TASR) - Nemecko vráti do Poľska cenné artefakty ulúpené počas druhej svetovej vojny, informovali v nedeľu miestne médiá, podľa ktorých poľská strana označuje tento krok za „prelomový“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Pondelkové rozhovory o poľsko-nemeckej spolupráci budú zahŕňať aj „historické navrátenie kultúrnych statkov ukradnutých počas druhej svetovej vojny“, uviedol spravodajský portál Onet.pl.

Medzi tieto artefakty údajne patrí socha hlavy svätca ukradnutá z hradu v Malborku či dokumenty Rádu nemeckých rytierov. Varšava žiada o vrátenie archívov tohto katolíckeho stredovekého rytierskeho rádu už od roku 1948.

Nacistické Nemecko počas druhej svetovej vojny odnieslo z Poľska nespočetné artefakty vrátane historických archívov a umeleckých diel. Táto otázka dlho spôsobuje napätie medzi oboma krajinami. Národnokonzervatívni poľskí politici žiadajú od Nemecka reparácie.

Na pondelkovom stretnutí v Berlíne sa zúčastnia poľský premiér Donald Tusk, nemecký kancelár Friedrich Merz, ako aj poľskí ministri zahraničných vecí a obrany, uviedol úrad spolkového kancelára. Plánovanými témami sú bezpečnostné otázky vrátane vojny na Ukrajine a spolupráca medzi vládami.
