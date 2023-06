Výbor Bundestagu odobril zálohu na izraelský protivzdušný systém

Berlín 14. júna (TASR) - Rozpočtový výbor dolnej komory nemeckého parlamentu (Bundestagu) v stredu odsúhlasil zálohovú platbu vo výške 560 miliónov eur na nákup izraelského systému protivzdušnej obrany Arrow 3 za takmer štyri miliardy eur. TASR správu prevzala od agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na zdroj z výboru.



Spolkový kancelár Olaf Scholz na otázku novinárov o tom, či nie je riskantné zaplatiť zálohu vopred, odpovedal, že "postupujeme krok po kroku a veríme, že všetko bude schválené".



Podľa správy berlínskeho denníka Tagesspiegel Spolkový kontrolný úrad varoval pred uvoľnením finančných prostriedkov pred ukončením počiatočných stavebných prác v Nemecku. Podľa úradu môžu vzniknúť problémy s piesčitým podložím v lokalite plánovaného umiestnenia systému v spolkovej krajine Brandenbursko.



Výbor takisto odobril 950 miliónov eur na nákup systémov protivzdušnej obrany Iris-T SLM vyrábaných v Nemecku. Systém "už na Ukrajine preukázal svoju spoľahlivosť", povedal člen výboru Karsten Klein z koaličnej strany Slobodných.



Ak pôjde všetko podľa plánu, zmluvu by mali podpísať koncom tohto roka a samotný systém Arrow 3 očakáva Nemecko začiatkom roka 2025.



Ďalekonosný systém Arrow 3 je navrhnutý tak, aby rakety zostreľoval nad zemskou atmosférou. Zároveň je dostatočne výkonný na to, aby dokázal ochrániť aj susedné štáty Európskej únie. Celkovo by mal stáť 3,99 miliardy eur, čo je približne o miliardu viac, ako sa pôvodne očakávalo. Financovaný bude zo stomiliardového fondu na posilnenie obranyschopnosti Nemecka, ktorý predstavil kancelár Scholz.



Nákup týchto systémov značí významný obrat v Nemecku po rokoch nízkych investícií do obrany, komentuje AFP.