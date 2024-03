Nemecko vydá Rumunsku bývalého starostu, ktorý po odsúdení ušiel

Mníchov 14. marca (TASR) - Niekdajší starosta rumunského mesta Baia Mare, ktorý údajne ušiel do nemeckej spolkovej krajiny Bavorsko, aby unikol trestu za korupciu, bude vydaný do svojej vlasti. Rozhodol o tom vo štvrtok vyšší krajinský súd v Mníchove, informuje TASR na základe agentúry DPA a rumunských médií.



Catalin Cherecheš bol koncom novembra 2023 odsúdený na päť rokov väzenia za korupciu, pričom následne skončil vo funkcii starostu Baia Mare, ktorú zastával od mája 2011. Úplatky údajne poberal v rámci procesu schvaľovania financovania pre športový klub.



Bezprostredne po verdikte utiekol z Rumunska do Nemecka, kde našiel útočisko u príbuzných. Na základe informácií o jeho možnom mieste pobytu sledoval bavorský Krajinský kriminálny úrad (LKA) viaceré telefonické linky aj niekoľko budov.



Cherecheša sa napokon vyšetrovateľom LKA podarilo zadržať len niekoľko dní po jeho novembrovom úteku, a to v meste Augsburg. Jeho útek, ale aj následný proces týkajúci sa vydania do vlasti, boli v Rumunsku ostro sledované. V súlade s rozhodnutím súdu ho teraz musia do Rumunska vydať do desiatich dní.