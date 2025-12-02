< sekcia Zahraničie
Nemecko vydalo do Haagu podozrivého vojnového zločinca z Líbye
Autor TASR
Amsterdam 2. decembra (TASR) - Nemecko odovzdalo Medzinárodnému trestnému súdu (ICC) v Haagu Líbyjčana podozrivého z vojnových zločinov, oznámil v pondelok súd. Obžalovaný je obvinený z viacerých trestných činov vrátane vraždy, mučenia a znásilnenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Muž podľa súdu pôsobil vo vedení väznice Mitiga v Tripolise, kde bolo v rokoch 2015 až 2020 údajne vystavených zlému zaobchádzaniu a zneužívaniu viacero zadržaných osôb.
Líbyjčan je obvinený z toho, že sa na tomto zaobchádzaní osobe podieľal a vydával nariadenia, ktorými ho umožňoval, spresňuje DPA.
Spolková polícia zadržala podozrivého v júli tohto roka na letisku Berlín-Brandenburg na základe medzinárodného zatykača vydaného ICC.
Panel expertov zriadený Bezpečnostnou radou OSN pritom ešte predtým zdokumentoval svojvoľné zadržiavanie, zaistenie majetku a sexuálne ponižovanie väzenkýň mužskými dozorcami v spomínanom zariadení v Tripolise.
Občianska vojna vypukla v Líbyi po páde režimu tamojšieho vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011, pripomína DPA. Do dnešného dňa v krajine bojuje o moc a vplyv nespočetné množstvo milícií a dve znepriatelené vlády.
