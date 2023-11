Nemecko vydalo na stíhanie muža podozrivého z vraždy expriateľky

Rím 25. novembra (TASR) – Nemecké úrady vydali v sobotu do Talianska Filippa Turettu, 22-ročného študenta podozrivého z toho, že 11. novembra zabil svoju expriateľku Giuliu Cecchettinovú. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Turrettu zadržali minulú nedeľu v nemeckom Lipsku po vyše týždni na úteku. Súd v nemeckom meste Naumburg následne v stredu rozhodol o jeho vydaní do Talianska.



Nemecká polícia ho v sobotu odovzdala svojim talianskym kolegom vo Frankfurte nad Mohanom, odkiaľ bol letecky prevezený do Benátok a následne do väznice vo Verone, kde má vlastnú celu a bude pod nepretržitým dohľadom. Cieľom takéhoto opatrenia je podľa zdrojov z talianskej justície predísť jeho prípadnému pokusu o samovraždu.



Turetta je aktuálne vyšetrovaný pre podozrenie z úmyselného zabitia, ktoré však ešte môže byť preklasifikované na úkladnú vraždu. Zdroje z prostredia vyšetrovania uvádzajú, že niekoľko dní pred zabitím expriateľky si cez internet kúpil lepiacu pásku, ktorá by sa mohla zhodovať s kúskom pásky nájdenej v súvislosti s vraždou.



Cecchettinovej telo bolo objavené v sobotu 18. novembra na dne rokliny medzi dedinou Piancavallo a jazerom Lago di Barcis v regióne Furlansko-Júlske Benátky na severovýchode Talianska. Bolo zabalené do čiernych plastových vriec a pokrývalo ho najmenej 20 hlbokých bodných rán.



Turetta po vražde ušiel do zahraničia. Nemeckým policajtom sa pri zadržaní priznal k tomu, že Cecchettinovú zabil. Samotná Cecchettinová s ním chcela už pred časom úplne prerušiť kontakt, no podľa vlastných slov sa obávala, že by si v takom prípade mohol ublížiť.