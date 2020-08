Nemecko vydalo varovanie pred cestami do Bruselu a Francúzskej Guyany

Berlín 22. augusta (TASR) - Nemecko v piatok varovalo pred cestovaním do Bruselu, keďže belgickú metropolu, v ktorej sídlia hlavné orgány Európskej únie, sužuje vysoký výskyt koronavírusového ochorenia COVID-19.



Nemecké ministerstvo zahraničných vecí zároveň upozornilo obyvateľov, aby nepodnikali cesty, ktoré nie sú nevyhnutné, do regiónov EÚ, kde úrady v priebehu jedného týždňa zaznamenajú viac než 50 prípadov nákazy na 100.000 osôb. Belgická provincia Antverpy je už predmetom tohto varovania, píše agentúra Reuters.



"Bolo vydané varovanie pred nepodstatným, turistickým cestovaním do hlavného mesta Brusel a provincie Antverpy," uviedol nemecký rezort diplomacie na svojej webovej stránke.



Osoby, ktoré sa do týchto oblastí napriek tomu vyberú, čakajú po návrate povinné testy na koronavírus a dvojtýždňová karanténa.



Ministerstvo zároveň vydalo varovanie pred cestou do Francúzskej Guyany, francúzskeho zámorského departementu a regiónu v Južnej Amerike, kde sa nachádza hlavný kozmodróm Európskej vesmírnej agentúry (ESA).



V Nemecku pribudlo za stredu 1707 prípadov nákazy novým druhom koronavírusu - ide o najvyšší počet od 26. apríla, keď bolo hlásených 1737 nakazených. Počet jedincov, ktorí mali pozitívne výsledky testov na koronavírus SARS-CoV-2, tak v Nemecku od začiatku pandémie stúpol na 228.621.



Začiatkom apríla pribúdalo v Nemecku denne viac než 6000 nakazených, neskôr ich výrazne ubudlo. Počet pozitívne testovaných začal opäť stúpať od konca júla. Takmer 40 percent prípadov nákazy bolo importovaných zo zahraničia.



Brusel za posledné dva týždne denne zaznamenal v priemere viac než 120 pozitívnych testov na 100.000 obyvateľov.



Belgická metropola sa v piatok dostala na úroveň viacerých regiónov severného Španielska a Baleárskych ostrovov, a tiež niektorých oblastí v Rumunsku a Bulharsku.



Podľa najnovšej správy inštitútu Sciensano má v súčasnosti Belgicko piate najvyššie množstvo pozitívnych testov na COVID-19 po Španielsku, Malte, Luxembursku a Rumunsku. Za posledných 14 dní potvrdili v Belgicku každý deň v priemere 70 nových infekcií na 100.000 obyvateľov.



V piatok dopoludnia krajina evidovala 80.178 prípadov nákazy od vypuknutia epidémie a 9976 súvisiacich úmrtí.