Nemecko vyhostilo dvojicu prokremeľských aktivistov

Berlín 10. októbra (TASR) - Nemecké úrady zrušili prokremeľskej aktivistke Jelene Kolbasnikovovej povolenie na pobyt a zakázali jej vstup na územie Nemecka, kde opakovane organizovala zhromaždenia na podporu ruskej invázie na Ukrajinu. Informovala o tom v noci na štvrtok rozhlasová stanica Deutsche Welle a agentúra Reuters.



Rovnaké rozhodnutie nemecké úrady prijali aj v prípade jej partnera Maxa Schlunda, ktorý predtým používal meno Rostislav Tesľuk.



Obaja majú zakázaný vstup na územie Nemecka a Európskej únie na nasledujúcich 20 rokov, informovala Kolbasnikovová začiatkom týždňa v statuse na svojom konte na sieti Telegram, kde zverejnila aj výňatky z oficiálneho oznámenia nemeckých úradov.



V jednom z nich sa píše, že Kolbasnikovová musí Nemecko a územie krajín EÚ a schengenského priestoru opustiť do 30 dní - v opačnom prípade jej hrozí deportácia do Ruska alebo iného štátu, do ktorého má povolený vstup a ktorý je povinný ju prijať.



Samotná Kolbasnikovová tvrdí, že nemecké úrady svoje rozhodnutie odôvodnili tým, že ona a Schlund predstavujú "hrozbu pre nemeckú štátnosť".



V júni tohto roku Kolbasnikovová oznámila, že sa s partnerom presťahovali z Nemecka do Ruska. Uviedli, že ich k tomu prinútila kampaň zameraná na diskrimináciu Rusov, ako aj hrozba zatknutia.



Kolbasnikovová je symbolom proruských akcií v Nemecku. Nemecké médiá ju často nazývajú "Putinova fanúšička".



V roku 2023 jej súd v Kolíne vyrubil pokutu 900 eur za to, že verejne podporovala vojnu Ruska proti Ukrajine.



Okrem toho je proti nej začaté ešte minimálne jedno trestné konanie – za porušenie sankcií EÚ voči Rusku. Kolbasnikovová je totiž podozrivá, že v Nemecku organizovala zbierky peňazí, vysielačiek a vojenského vybavenia a následne to aj so svojím druhom nezákonne prepravila ruskej armáde do Ruskom okupovaného Donbasu.



Kolbasnikovová sa narodila na Ukrajine, ale vlani získala ruské občianstvo. Schlund je Rus. Obaja sa presťahovali do Nemecka pred viac ako desiatimi rokmi.