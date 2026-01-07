< sekcia Zahraničie
Nemecko vyjadrilo kritiku USA po operácii vo Venezuele

Autor TASR
Berlín 7. januára (TASR) - Nemecká vláda v stredu kritizovala zásah USA vo Venezuele, kde americké špeciálne jednotky pred štyrmi dňami zajali prezidenta Nicolása Madura a jeho manželku Ciliu Floresovú. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v reakcii na to uviedol, že právne posúdenie operácie USA je „zložité“ a bude trvať nejaký čas, pričom zdôraznil, že Nemecko neuznalo Madurovo prezidentstvo.
Nemeckí opoziční politici vládu v Berlíne kritizovali za to, že operáciu USA neodsúdila.
Kritickejší postoj zaujal až v stredu hovorca nemeckej spolkovej vlády, keď povedal, že USA „nepreukázali Bezpečnostnej rade OSN presvedčivo, že ich konanie bolo v súlade s medzinárodným právom“.
Špeciálne jednotky USA v noci na 3. januára zadržali venezuelského prezidenta a jeho manželku a odviezli ich z vlasti. Madurovci v pondelok predstúpili pred súd v New Yorku pre obvinenia z viacerých trestných činov vrátane narkoterorizmu. Maduro tvrdí, že je nevinný.
