Nemecko vypláca vyše dôchodkov za zníženú schopnosť zarábať pre covid

Berlín 13. júla (TASR) - Vyše 1000 ľuďom trpiacim v Nemecku dôsledkami takzvaného dlhého covidu schválili vlani invalidný dôchodok za zníženú schopnosť zarábať. Vo štvrtok to napísal nemecký denník Rheinische Post, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Rheinische Post citoval v článku hovorkyňu úradov dôchodkového poistenia. Podľa nej v roku 2022 schválili 1088 žiadostí ľudí postihnutých dlhým covidom o náhradu za znížené príjmy.



V roku 2021 dostávalo 89 ľudí invalidný dôchodok pre zníženú schopnosť zarábať súvisiacu s nákazou koronavírusom, z nich 13 trpelo dôsledkami dlhého covidu.



Nemecký minister zdravotníctva Karl Lauterbach v stredu vyhlásil, že v budúcnosti bude pravdepodobne potrebných viac podporných služieb pre ľudí s dlhodobo zhoršenou schopnosťou zarábať po prekonaní ochorenia COVID-19.



Minister predstavil program dlhého covidu, ktorého súčasťou je informačný portál a 40 miliónov eur na financovanie výskumu. To je však výrazne menej než 100 miliónov eur spomínaných predtým.



Dlhý covid (long covid) alebo postcovidový syndróm sú pojmy, ktoré opisujú príznaky vyskytujúce sa po ochorení COVID-19, ak trvajú dlhšie než bežne alebo sa neskôr objavia znovu a môžu byť vážne.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) opisuje dlhý covid ako "pretrvávanie alebo rozvoj nových príznakov tri mesiace po pôvodnej nákaze koronavírusom SARS-CoV-2, pričom tieto príznaky trvajú najmenej dva mesiace bez nejakého iného vysvetlenia".



Koncom minulého roka sa v ordináciách lekárov liečilo na postcovid takmer 335.000 ľudí, uviedlo nemecké lekárske združenie KBV na základe zhromaždených údajov.



Podľa WHO "štúdie ukazujú, že u približne 10 až 20 percent ľudí nakazených koronavírusom sa vyvinú príznaky, ktoré možno diagnostikovať ako dlhý covid".