Nemecko vypravilo do Afganistanu prvý let, odkedy moc prevzal Taliban

Lipsko 30. augusta (TASR) - Z Nemecka v piatok vypravili prvý deportačný let do Afganistanu od roku 2021, keď v Afganistane prevzal moc Taliban, informoval hovorca nemeckej vlády Steffen Hebestreit. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



"Išlo o afganských štátnych príslušníkov, odsúdených páchateľov trestných činov, ktorí nemali v Nemecku právo na pobyt a boli vyhostení," uviedol hovorca Hebestreit. Všetci deportovaní sú muži, zistila agentúra DPA.



Charterové lietadlo spoločnosti Qatar Airways odletelo do Kábulu v piatok ráno o 6.56 h z letiska Lipsko/Halle. V Boeingu 787 sa nachádzalo 28 páchateľov trestných činov, ktorých do Lipska previezli z viacerých spolkových krajín. Akciu primárne organizovalo spolkové ministerstvo vnútra.



Nemecko neudržiava s Talibanom v Kábule žiadne diplomatické styky. Po smrtiacom útoku nožom, ktorý sa odohral v Mannheime na konci mája, kancelár Olaf Scholz (SPD) oznámil, že budú obnovené deportácie páchateľov najzávažnejších trestných činov a osôb podozrivých z teroristických aktivít do Afganistanu a Sýrie.