Španielsko už pre Nemecko nebude predstavovať vysokorizikovú krajinu

Berlín 27. augusta (TASR) - Nemecko od nedele vyradí zo zoznamu vysoko rizikových krajín v súvislosti so šírením koronavírusu Španielsko vrátane ostrova Malorka, ktorý je obľúbenou dovolenkovou destináciou nemeckých turistov. S odvolaním sa na piatkové vyhlásenie Inštitútu Roberta Kocha (RKI) o tom informovala agentúra DPA.



Nemeckí dovolenkári vracajúci sa zo Španielska tak nebudú musieť po príchode do vlasti podstúpiť karanténu. Na spomínanom zozname nebude od nedele figurovať aj takmer celé územie Portugalska vrátane metropolitnej oblasti Lisabonu - okrem regiónu Algarve, ktorý patrí medzi vyhľadávané turistické destinácie.



Ako pripomína DPA, Španielsko, ktoré je v Nemecku považované za najpopulárnejšiu dovolenkovú destináciu, nemecké úrady 11. júla vzhľadom na prudký nárast nových prípadov nákazy zaradili medzi rizikové oblasti. Do konca júla už táto juhoeurópska krajina figurovala na nemeckom zozname krajín s vysokým epidemiologickým rizikom. Odvtedy tak museli všetci príchodzí, ktorí sa odtiaľ vrátili do Nemecka a neboli plne zaočkovaní, podstúpiť povinnú desaťdňovú karanténu. Izoláciu mohli ukončiť najskôr po piatich dňoch a s negatívnym výsledkom testu na koronavírus. Ako pripomína DPA, toto opatrenie malo nepriaznivý vplyv predovšetkým na cestovný ruch na Malorke.



Minulú nedeľu Nemecko vyradilo zo zoznamu oblastí s vysokým epidemiologickým rizikom Kanárske ostrovy, Katalánsko a pláže na katalánskom pobreží v oblasti Costa Brava.



Nemecké úrady po novom posudzujú oblasti s vysokým rizikom šírenia koronavírusu nielen na základe počtu infikovaných, ale smerodajná je tiež pre nich rýchlosť šírenia vírusu, záťaž na zdravotný systém alebo prípadný nedostatok údajov o epidemiologickej situácii v danej oblasti.