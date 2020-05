Útoky na turecké obchody bude vyšetrovať nemecká spolková prokuratúra

Waldkraiburg/Karlsruhe 19. mája (TASR) - Vyšetrovanie útokov na obchody tureckých majiteľov v nemeckom meste Waldkraiburg prevzala spolková generálna prokuratúra v Karlsruhe. Dôvodom je mimoriadny význam tohto prípadu a to, že existuje podozrenie z prípravy závažného trestného činu ohrozujúceho štát, uviedol v utorok pre agentúru DPA hovorca prokuratúry.



Od apríla boli v bavorskom meste Waldkraiburg rozbité okná na troch obchodoch patriacich obyvateľom tureckého pôvodu a v jednej predajni so zeleninou bol založený požiar, pri ktorom utrpelo zranenia šesť osôb. Polícia pred poldruha týždňom zadržala jedného podozrivého, u ktorého sa našlo takmer 20 funkčných rúrkových bômb, množstvo chemikálií a zbraň.



Páchateľ vo veku 25 rokov narodený v Nemecku, ktorý sám seba označil ako bojovníka Islamského štátu (IS), sa k útokom priznal. Ako motív činu uviedol nenávisť k Turkom. Mladík sa odvtedy nachádza vo vyšetrovacej väzbe a za založenie požiaru je obvinený aj z pokusu o vraždu.



Mimoriadny význam pripisuje prokuratúra prípadu práve pre spomínaný incident. Ďalšie podrobnosti vyšetrovania nateraz zverejnené neboli. V spolkovej krajine Bavorsko sa prípadu venovala jednotka na boj proti extrémizmu a terorizmu pri krajinskej generálnej prokuratúre.



Po zadržaní páchateľa sa objavili špekulácie, že muž nekonal sám. Odborník na extrémizmus Peter Neumann označil útoky v Waldkraiburgu za nové v tom, že údajný prívrženec IS po prvý raz zaútočil na turecké ciele v Európe.



"Útoky na ľudí tureckého pôvodu bez napojenia na Kurdov sú v Európe skutočne novinkou," povedal Neumann pre DPA. Podľa neho ide o páchateľa bez komplicov, ktorý sa radikalizoval cez internet ako "osamelý vlk".