Nemecko vyšetruje ďalšie poškodenie železničných káblov na železnici
V utorok v skorých ranných hodinách boli poškodené káble v meste Heinsberg neďaleko Aachenu na hranici s Belgickom, uviedli vo vyhlásení polícia a prokuratúra.
Autor TASR
Berlín 23. septembra (TASR) - Nemecké úrady v utorok informovali o ďalších dvoch prípadoch poškodenia káblov na železnici po tom, čo podobný incident z predchádzajúceho dňa vyvolal obavy z možnej sabotáže. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
V utorok v skorých ranných hodinách boli poškodené káble v meste Heinsberg neďaleko Aachenu na hranici s Belgickom, uviedli vo vyhlásení polícia a prokuratúra. Ďalšie káble boli podľa nich poškodené v pondelok v blízkosti Herzogenrathu, tiež neďaleko Aachenu.
Policajti špecializujúci sa na reakciu na politicky motivované trestné činy vyšetrujú, „či tieto incidenty spolu súvisia“, uvádza sa vo vyhlásení.
Nemecká polícia v pondelok uviedla, že vyšetruje možný „politický motív“ pri incidente, kde bolo prestrihnutých niekoľko káblov medzi Kolínom nad Rýnom a Düsseldorfom.
Hovorkyňa prokuratúry v Aachene pre agentúru AFP uviedla, že sa nemôže vyjadriť k možnému motívu incidentov ani prípadnej súvislosti s kolínskym prípadom, pretože „sme na samom začiatku vyšetrovania“. Kolínsky incident spôsobil značné narušenie služieb v regióne, uviedla polícia.
Nemecko je v stave vysokej pohotovosti pred sabotážami a zažilo aj sériu útokov na infraštruktúru, ku ktorým sa prihlásili ľavicoví aktivisti.
Železničná spoločnosť Deutsche Bahn uviedla, že sa nemôže vyjadriť k možnému motívu incidentov, ale že prijíma zvýšené bezpečnostné opatrenia. V celej svojej sieti bolo nasadených približne 4500 bezpečnostných pracovníkov a 6000 policajtov.
„Do konca roka 2025 DB prijme ďalších 280 zamestnancov... na zabezpečenie ochrany tratí, zariadení a budov,“ uviedli DB.
Náklady nemeckých podnikov na kybernetické útoky a sabotáže najmä z Ruska a Číny dosiahli za posledných 12 mesiacov 289 miliárd eur. Uvádza sa to v správe zverejnenej minulý týždeň a jej spoluautorom je domáca spravodajská služba.
