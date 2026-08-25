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Nemecko vyšetruje podozrenie zo sabotáže na železnici pri Stuttgarte

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Ilustračné foto. Foto: TASR

Polícia v súčasnosti hľadá svedkov, ktorí si v danej oblasti mohli všimnúť podozrivú aktivitu.

Autor TASR
Stuttgart 25. augusta (TASR) - Neznáme osoby poškodili niekoľko káblov na železničnej trati neďaleko mesta Stuttgart na juhozápade Nemecka. Incident narušil vlakovú dopravu, ako aj internetové a telefonické pripojenie, uviedla v utorok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Hovorca polície uviedol, že špecializovaný útvar pre boj proti terorizmu vyšetruje podozrenie zo sabotáže v meste Backnang, ktoré má približne 38.000 obyvateľov a nachádza sa severovýchodne od Stuttgartu.

Možní páchatelia sa v nedeľu popoludní dostali k betónovej šachte v blízkosti koľajníc medzi Backnangom a mestskou časťou Maubach, kde pomocou náradia prerezali niekoľko káblov, uviedla polícia. Bezprostredne nie je známe, koľkých vlakových spojení sa obmedzenia dotkli a ako dlho výpadky trvali.

Vyšetrovatelia na základe prvotných zistení uviedli, že nemôžu úplne vylúčiť ani legálne práce na mieste incidentu. Policajný hovorca však dodal, že vyšetrovatelia pracujú s verziou, podľa ktorej by bol železničný operátor v takomto prípade vopred informovaný.

Polícia v súčasnosti hľadá svedkov, ktorí si v danej oblasti mohli všimnúť podozrivú aktivitu.
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