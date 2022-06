Nemecko vyšetruje prípady možných vojnových zločinov na Ukrajine

Berlín 18. júna (TASR) – Nemecká polícia v sobotu oznámila, že vyšetruje niekoľko sto prípadov obvinení z ruských vojnových zločinov na Ukrajine vrátane podozrení zo spojenia politických a armádnych predstaviteľov s takýmito činmi. Informovala o tom agentúra AFP.



"Doteraz sme dostali trojciferný počet stôp," povedal prezident Spolkového kriminálneho úradu (BKA) Holger Münch pre noviny Welt am Sonntag.



Vyšetrovanie sa podľa neho netýka len podozrivých zo spáchania vojnových zločinov, ale aj politických a vojenských predstaviteľov.



"Je to najťažšia časť nášho vyšetrovania, zložitá skladačka," priblížil. "Naším cieľom je identifikovať osoby zodpovedné za zverstvá, dokázať ich činy prostredníctvom nášho vyšetrovania a postaviť ich pred súd," a to aj v Nemecku, doplnil šéf nemeckých kriminalistov.



Nemecko uplatňuje univerzálnu jurisdikciu, ktorá umožňuje cudzej krajine stíhať zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a genocídu bez ohľadu na to, kde boli spáchané, napísala AFP.



To však môže trvať určitý čas, pretože vyšetrovania súvisiace s konfliktom na Ukrajine sú len na "samom začiatku", zdôraznil Münch.



BKA s vyšetrovaním pomáha okrem iných nemecká zahraničná spravodajská služba, ktorá napríklad nahráva rádiovú komunikáciu ruských vojakov. Nemeckých vyšetrovateľov by mohli tiež vyslať na Ukrajinu, uviedol Münch, to by si však podľa neho vyžadovalo medzinárodný mandát.



Komisia OSN pre Ukrajinu v stredu potvrdila, že zaregistrovala početné obvinenia z porušovania práv zo strany ruských síl, uviedla však, že je priskoro konštatovať, či predstavujú vojnové zločiny.