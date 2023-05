Nemecko vyšetruje únik utajených podrobností o návšteve Zelenského

Berlín 4. mája (TASR) — Polícia v nemeckej metropole Berlín vo štvrtok oznámila, že vyšetruje okolnosti úniku utajovaných informácií o možnej návšteve ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Nemecku do médií. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



Vyšetrovanie sa začalo "vo veci podozrenia z vyzradenia utajovaných skutočností... v súvislosti s možnou návštevou hlavy štátu", uviedla polícia vo vyhlásení.



Miestne bulvárne noviny B.Z. v stredu informovali, že polícia v Berlíne sa pripravuje na návštevu Zelenského, ktorá sa má uskutočniť v polovici mája.



Berlínska polícia potvrdila, že vyšetrovanie sa týka daného článku v B.Z., ktorý podľa nej obsahuje "utajované podrobnosti" o prípravách Zelenského návštevy.



"Berlínska polícia nikdy oficiálne neposkytla žiadne informácie, ktoré by ohrozili návštevu," píše sa ďalej vo vyhlásení. Tlačové oddelenie berlínskej polície však v reakcii na článok B.Z. prípravy na plánovanú návštevu potvrdilo, pripomenula AFP.



"Považujem za neúnosné, že jediný zamestnanec takýmto hanebným spôsobom poškodí povesť berlínskej polície na domácej i medzinárodnej úrovni," uviedla v stanovisku berlínska policajná prezidentka Barbara Slowiková. "Viem si to vysvetliť len tak, že táto osoba si neuvedomila dôsledky svojho konania," dodala.



Kyjev podľa nemeckého spravodajského servera T-Online reagoval na únik informácií s nevôľou.



Vzťahy medzi Berlínom a Kyjevom boli v prvých mesiacoch po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu napäté. Ukrajina vyčítala Nemecku prílišnú ústretovosť voči ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi pred vojnou a naliehala na Berlín, aby jej poskytol väčšiu vojenskú podporu.