< sekcia Zahraničie
Nemecko vyšetruje vojakov v prípade krádeže z roku 2021
Nemecká prokuratúra vyšetruje piatich vojakov Bundeswehru počas evakuačnej operácie v afganskom Kábule.
Autor TASR
Berlín 27. júla (TASR) - Nemecká prokuratúra vyšetruje piatich vojakov Bundeswehru v prípade krádeže počas evakuačnej operácie v afganskom Kábule v roku 2021. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Obvinení sú podľa hovorkyne prokuratúry v meste Kempten členovia kontingentu, ktorý bol zodpovedný za evakuáciu ľudí z Afganistanu. „Predmetom konania je obvinenie, na základe ktorého si vojaci počas evakuácie nezákonne prisvojili tovar z obchodov na letisku v Kábule,“ uviedla. Hovorkyňa k prípadu neposkytla nijaké ďalšie podrobnosti.
Nemecká armáda sa stiahla z Afganistanu v roku 2021. Po tom, čo hnutie Taliban prakticky bez odporu dobylo hlavné mesto Kábul, sa príslušníci Bundeswehru zúčastnili na medzinárodnej vojenskej evakuácii. Operácia prebiehala v chaotických a nebezpečných podmienkach v okolí tamojšieho letiska.
Prokuratúra v Kemptene sa prípadom zaoberá, pretože má jurisdikciu nad trestnými činmi spáchanými vojakmi Bundeswehru „pri špeciálnom nasadení v zahraničí“.
Obvinení sú podľa hovorkyne prokuratúry v meste Kempten členovia kontingentu, ktorý bol zodpovedný za evakuáciu ľudí z Afganistanu. „Predmetom konania je obvinenie, na základe ktorého si vojaci počas evakuácie nezákonne prisvojili tovar z obchodov na letisku v Kábule,“ uviedla. Hovorkyňa k prípadu neposkytla nijaké ďalšie podrobnosti.
Nemecká armáda sa stiahla z Afganistanu v roku 2021. Po tom, čo hnutie Taliban prakticky bez odporu dobylo hlavné mesto Kábul, sa príslušníci Bundeswehru zúčastnili na medzinárodnej vojenskej evakuácii. Operácia prebiehala v chaotických a nebezpečných podmienkach v okolí tamojšieho letiska.
Prokuratúra v Kemptene sa prípadom zaoberá, pretože má jurisdikciu nad trestnými činmi spáchanými vojakmi Bundeswehru „pri špeciálnom nasadení v zahraničí“.